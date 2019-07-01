Зеленский уволил пятерых председателей РГА на Киевщине

Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Президент, в частности, уволил Вадима Чередника с должности председателя Бородянской РГА; Владислава Одинца - с должности председателя Васильковской РГА, Вячеслава Савенко - с должности главы Вышгородской РГА Киевской области.

Также уволен Михаил Письменный с должности главы Обуховской РГА и Александр Жданов с должности председателя Полесской РГА.

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Всех чиновники уволены "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".