"Разделяет ли он позицию своего окружения?", - партия Порошенко обратилась к Зеленскому после интервью Богдана

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Федерализации", об этом заявил политолог Сергей Таран на пресс-конференции в Открытом офисе партии.

Таран отметил, что в частности предложения окружения Зеленского ввести в Украине двухпалатный парламент, предоставить Донбассу особый статус, а русскому языку - статус регионального в отдельных областях - дословно повторяют российский сценарий "мирного урегулирования" вооруженного конфликта на Донбассе. По мнению политолога, выполнение хотя бы одного из этих требований приведет к тотальной дестабилизации государства.

"Партия "Европейская Солидарность" 5 лет ведет изнурительную борьбу с Российской Федерацией на всех фронтах: дипломатическом, информационном, на настоящем фронте боевых действий на Донбассе. Все эти 5 лет Россия навязывала нам "мирные соглашения", которые сводились к выполнению Украиной ряда условий. В частности, РФ настаивала на предоставлении Донбассу особого статуса, отрицала факт агрессии и настаивала на признании гражданской войны. По российскому сценарию Украина должна забыть о Крыме, Украина должна ввести федеративное устройство и внести в Конституцию соответствующие изменения. РФ также настаивала, что в рамках федерализации местные власти, в частности, главы областных местных администраций должны избираться прямым голосованием. Конечно, РФ настаивала на том, чтобы Украина отказалась от курса в Европейский Союз и НАТО. Это требования, на которых настаивала Россия, и на которые мы не пошли, поскольку выполнение хотя бы одного из этих условий означало бы то, что Украина могла бы забыть не только о Европе и НАТО, но могла бы забыть и о мире на всей территории государства . Это привело бы к полной дестабилизации в Украине и тотальной войне", - заявил Таран.

По его словам, в то время как Владимир Зеленский воздерживается от обнародования четкой позиции относительно его стратегии достижения мира с Россией, окружение нового президента делает заявления, которые в точности повторяют предложения российской стороны: "Представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в Украине должен быть создан двухпалатный парламент. Такой парламент, как правило, есть в странах с федеративным устройством. Верхняя палата избирается по региональному признаку и представляет интересы регионов. В условиях инспирированного извне сепаратизма вводить двухпалатный парламент - это очень опасно и все равно что тушить пожар бензином.

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Руководитель офиса президента Андрей Богдан выразил в интервью несколько тезисов, которые не могут не вызывать тревогу. Первый тезис о том, что в Украине должны вводить механизмы, которые являются федерализацией - прямую выборность "губернаторов". Он также заявил, что русский язык должен быть официальным на оккупированных территориях после их возвращения Украине. Украинский язык, по его словам, может быть ограничен анклавом 3 западных областей. Многие вопросы Богдан предложил решать на референдумах, тех, из-за которых в 2014 году началась оккупация Украины. Ответственность за гибель граждан Украины на Донбассе Богдан положил не на Российскую Федерацию, а на бывшую украинскую власть. И все это сейчас стало официальной позицией Офиса президента".

"По сценарию сериала "Слуга народа", в конце Украина разделилась на отдельные микро-государства. Этот же сценарий ближайший соратник президента Андрей Богдан сейчас предлагает в качестве мирного плана. Не случайно, что один из сценаристов сериала "Слуга народа" Юрий Костюк является одним из заместителей председателя Офиса президента. Очевидно, такие сценарии становятся официальной позицией Офиса президента. И это очень ослабляет позиции Украины на международной арене и вызывает серьезную тревогу. Поэтому партия "Европейская Солидарность" обращается к президенту Зеленскому с требованием обнародовать свою оценку - разделяет ли он позицию своего окружения? Или это уже является официальной позицией Украины? Если это не так, тогда окружение президента Зеленского должно понести политическую ответственность за обнародование ложных планов", - отметил Таран.

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