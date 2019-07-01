"Позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня", - Зеленский об обстреле наемниками РФ санитарного автомобиля

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Только приземлились на дозаправку. Узнал печальную новость с Донбасса. Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе", - написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда действовала в рамках международных договоренностей и международного права, и призвал партнеров в Европе и США "должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру".

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Напоминаем, 1 июля в результате обстрела санитарного автомобиля наемниками РФ под Водяным от полученных ранений погибли старший матрос Майборода Сергей Григорьевич и сержант Шевченко Ирина Викторовна.