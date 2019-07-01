Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.07.19 17:49

"Позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня", - Зеленский об обстреле наемниками РФ санитарного автомобиля

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел наемниками РФ медицинского автомобиля на Донбассе, в результате которого побили 2 военнослужащих ВСУ.

"Позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня", - Зеленский об обстреле наемниками РФ санитарного автомобиля

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Только приземлились на дозаправку. Узнал печальную новость с Донбасса. Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе", - написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда действовала в рамках международных договоренностей и международного права, и призвал партнеров в Европе и США "должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакой зрады нет. Победы, пока что тоже нет, - Зеленский о разведении сил в Станице Луганской. ВИДЕО

Напоминаем, 1 июля в результате обстрела санитарного автомобиля наемниками РФ под Водяным от полученных ранений погибли старший матрос Майборода Сергей Григорьевич и сержант Шевченко Ирина Викторовна.

Позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня, - Зеленский об обстреле наемниками РФ санитарного автомобиля 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100