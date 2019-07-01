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01.07.19 18:42

Автор иска к лоукостеру SkyUp написала заявление об отказе от искового заявления

Жительница Барышевки Киевской Оксана Пасенко, указанной истицей в судебном деле против лоукостера SkyUp, написала заявление об отказе от иска.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает программа "Схемы".

На основании иска Пасенко Барышевский суд приостановил лицензию авиаперевозчика, однако женщина заявляет, что никакого иска в суд не подавала.

По информации журналистов, 25 июня Государственная авиационная служба получила от Пасенко копию отказа от иска.

"Мы не знаем, зарегистрирована ли она в суде. Авиакомпания копии пока не получала ", - прокомментировали эту информацию в SkyUp.

Исковое заявление, на основании которого суд приостановил лицензию перевозчика, есть в распоряжении "Схем". В ней говорится, что Пасенко купила билеты на рейс 17 мая в Шарм-эль-Шейх с вылетом из аэропорта "Киев" (Жуляны).

"16 мая, как указано в документе,"туристке" сообщили, что вылет переносится на 20 мая из-за якобы отсутствие самолетов. Все эти данные вместе с подборкой негативных отзывов по авиакомпании в сети, "истец" указала в заявлении в качестве причины отказа от поездки", - отмечают журналисты.

Именно это и стало основанием для приостановления действия лицензии компании.

В то же время в SkyUp уверяют, что в тот день рейсы задерживались более чем на 4:00, а не на три дня, и не в аэропорту "Киев", а в Борисполе, а из Жулян вообще вылетов не было.

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