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01.07.19 19:13

В детском лагере на Николаевщине массовое отравление детей, полиция начала уголовное производство

В детском лагере в селе Коблево Николаевской массовое отравление детей, 16 из них доставили в больницу. Полиция открыла уголовное производство.

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Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"Известно, что сегодня в медицинское учреждение с пищевым отравлением были доставлены 16 детей. Другим врачи оказывали помощь на территории заведения ", - говорится в сообщении.

Полиция возбудила дело по статье 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

"Сейчас полицейские опрашивают пострадавших и работников заведения, а также устанавливают поставщиков продуктов питания", - рассказали правоохранители.

По данным "Depo.Хмельницький", речь идет о лагере "Салют", в который отправили 114 детей из числа одаренных, сирот, участников АТО из Каменец-Подольского. Как сообщил источник, отравились 40 детей.

"Родители маленьких отдыхающих также жалуются на ужасные условия и антисанитарию в лагере, постоянные кражи и некачественное питание", - пишет издание.

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