На Волыни в ДТП с автомобилем скорой помощи погиб пациент, 3 человека госпитализированы - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

ДТП произошло в 13 часов. Автомобиль экстренной медицинской помощи Peugeot Boxer под управлением 42-летнего водителя, выезжая на главную дорогу, столкнулся с грузовиком Volvo за рулем, которой находился 27-летний житель города Сарны Ривненской области.

В результате ДТП погиб 75-летний пассажир скорой, житель Луцкого района. Водителя скорой помощи, 56-летнего фельдшера, а также 42-летнюю дочь погибшего, госпитализировали в реанимацию Маневицкой центральной райбольницы.

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Предварительно, следователи квалифицируют событие по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

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