Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.07.19 19:27

Власти Швеции из-за напряженных отношений с РФ усилили противовоздушную оборону в Балтийском море

На острове Готланд в Балтийском море размещен комплекс "земля-воздух", который заменит мобильные системы ПВО.

швеция,пво

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, сообщили вооруженные силы Швеции.

Комплекс ПВО разработан компанией Saab, он заменит размещенные ранее мобильные зенитные системы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша не воспринимает решение о возвращении РФ в ПАСЕ. Мы так легко с этим не смиримся, - вице-премьер-министр Сасин

"С военно-стратегической точки зрения Готланд является важным регионом", - заявил главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден.

По его словам, географическое расположение острова дает значительное военное преимущество в плане защиты и контроля над морским трафиком, воздушным пространством над Балтикой и возможности размещения воинских подразделений и вооружений.

Остров Готланд находится примерно в 330 км от Калининграда, где располагается штаб Балтийского флота ВМФ РФ. В последние годы в регионе неоднократно возникали ситуации, когда самолеты НАТО сопровождали российские военные самолеты над Балтикой и наоборот.

Наблюдались и более опасные ситуации, когда самолеты РФ пролетали вблизи американских кораблей. Швеция, не являющаяся членом НАТО, в последнее время неоднократно заявляла о нарушении своего воздушного пространства российскими военными самолетами и других инцидентах в балтийском регионе с участием РФ.

Также читайте: Российский "Панцирь" уничтожен тихоходным израильским "дроном-камикадзе", - российские СМИ

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100