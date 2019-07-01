ГБР подтверждает обыски на телеканале "Прямой" - "все действия проводятся в рамках законодательства"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении ГБР в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Государственным бюро расследований сегодня проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования уголовного производства по купле-продаже телеканала "Прямой".

Их конкретизация пока невозможна, учитывая тайну досудебного расследования.

Подчеркиваем, что все следственные действия в уголовном производстве проводятся исключительно в рамках действующего законодательства".

Как соообщал Цензор.НЕТ ранее бывший заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов утверждает, что сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски на телеканале "Прямой".