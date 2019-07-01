Допуск на выборы Клюева - это прямая угроза национальной безопасности, - Чорновол

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом во время брифинга заявила народный депутат Украины, кандидат от Партии "Европейская Солидарность" Татьяна Чорновол.

Она также отметила, что целый ряд лиц, которые были в бегах последние 5 лет и скрывались от украинского правосудия за преступления времен Януковича, сейчас возвращаются в Украину после соответствующих судебных решений.

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"Хочу напомнить, что Клюев последние пять лет был в бегах, жил в комфортной Европе, и много времени находился в гостях у Путина в Москве ...", - сказала Чорновол.

"Суд же установил, что все это время Клюев проживал в Донецке ... Формально - да, Донецк это территория Украины. Формально - да, человек, который живет последние 5 лет в Донецке, имеет полное право согласно Конституции баллотироваться в народные депутаты ... Однако суд никак не мог установить, что Клюев 5 лет жил в Донецке, по той причине, что Донецк сейчас оккупирован войсками РФ , оккупированный агрессором ... Соответственно суд не мог никаким образом установить факт проживания Клюева всех этих 5 лет в Донецке ... И самое главное - это значит, что формально суд установил, что нет никакой агрессии, нет никакого терроризма, нет войны ... это - капитуляция ", - убеждена парламентарий.

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Народный депутат считает, что способ, который избрал Клюев, чтобы вернуться в политическое поле Украины, является наиболее опасным, так как имеет прямое отношение к угрозам национальной безопасности. Именно поэтому, по словам Татьяны Чорновол, президент должен немедленно собрать СНБО. "На этом заседании СНБО также нужно рассмотреть все подобные прецеденты. Ведь, если мы это "проглотим", то такая ситуация может пойти "валом", поставить под сомнение государственность Украины, поставить под сомнение наличие агрессии России", - убеждена Татьяна Чорновол.

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