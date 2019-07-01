Два украинских воина погибли, двое получили ранение. Враг нарушил перемирие 10 раз, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:
три раза вблизи населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, стрелкового оружия и снайперского огня;
рядом с Авдеевкой - из минометов калибра 120 мм;
окраины Марьинки - из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи Новоалександровки ,- из минометов калибра 120 мм;
дважды окраины Новолуганское - из минометов калибра 120 и 82 мм;
неподалеку Зайцево -из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;
в районе населенного пункта Луганское - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".