Два украинских воина погибли, двое получили ранение. Враг нарушил перемирие 10 раз, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:

три раза вблизи населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, стрелкового оружия и снайперского огня;

рядом с Авдеевкой - из минометов калибра 120 мм;

окраины Марьинки - из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов различных систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли наряд полиции на Донетчине: двое патрульных госпитализированы. ФОТО

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Новоалександровки ,- из минометов калибра 120 мм;

дважды окраины Новолуганское - из минометов калибра 120 и 82 мм;

неподалеку Зайцево -из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

в районе населенного пункта Луганское - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли санитарный автомобиль ООС: двое погибших, один раненый