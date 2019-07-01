Активист Мовенко, отбывавший условный срок за проукраинские посты в соцсетях, покинул оккупированный Крым, - правозащитники

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает Цензор.НЕТ.

"Мовенко 28 июня 2019 года вместе с семьей покинул Крым после того, как в отношении него в Севастополе прекратилось уголовное преследование. В мае 2019 года закончился условный срок по приговору Севастопольского апелляционного суда от 26 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

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Напомним, 16 февраля 2016 года в Севастополе оккупанты схватили проукраинского активиста Игоря Мовенко, которого в сентябре избили за украинскую символику и символику подразделения Азов на улице города. 4 мая 2018 года подконтрольный России Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор активисту Игорю Мовенко - 2 года колонии общего режима, хотя прокурор просил два года условно.

26 июня 2018 года подконтрольный Кремлю Севастопольский горсуд изменил приговор Мовенко с реального на условный срок и постановил выпустить его из СИЗО незамедлительно.