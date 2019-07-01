Задержаны двое жителей Киева, через интернет "минировавшие" Харьков, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 440 тыс. гривен.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Проводятся следственные и розыскные действия с целью установления всех участников террористической деятельности и их причастности к аналогичным фактам, имевшим место в других регионах Украины.