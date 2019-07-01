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01.07.19 21:23

Задержаны двое жителей Киева, через интернет "минировавшие" Харьков, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители в ходе проведения специальной операции на территории Киева задержали двух жителей столицы, которые занимались рассылкой через интернет заведомо ложных сообщений об угрозе публичной безопасности на территории Харькова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержаны двое жителей Киева, через интернет минировавшие Харьков, - Нацполиция 01

В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 440 тыс. гривен.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Проводятся следственные и розыскные действия с целью установления всех участников террористической деятельности и их причастности к аналогичным фактам, имевшим место в других регионах Украины.

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