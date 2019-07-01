Украинский политзаключенный Литвинов, переведенный из РФ в Харьков, хотел бы, чтобы президент обратил на него внимание и помиловал, - адвокат Лихачев

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, Громадське радіо пообщалось с адвокатом Сергея Литвинова, Романом Лихачевым.

"В среду будет рассматриваться вопрос снятия с него статуса "склонен к побегу", это отчасти ограничивало его права. На данный момент мы с ним согласовали перечень необходимых вещей и продуктов. В ближайшее время этот список будет опубликован, с его согласия", - сообщил адвокат Роман Лихачев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политзаключенный Гриб обратился к Зеленскому и Раде с просьбой решить наконец судьбу пленников Кремля

"Также мы с ним согласовали ряд вопросов по поводу того, что сейчас не получится с помилованием, то мы будем заниматься (освобождением. - Ред.) по процедуре условно-досрочного освобождения. В колонии отношение к нему нормальное, конкретных жалоб у него нет, кроме, конечно, желания, чтобы президент обратил на него внимание и помиловал", - акцентировал внимание адвокат.

Адвокат прокомментировал вопрос о судебном решении по делу Сергея Литвинова: сейчас он не видел в реестре решения суда.

"По медицинским показателям состояние здоровья у него удовлетворительное. Но все же человек почти целых 5 лет отсидел в тюрьме за то, чего он не совершал, конечно, состояние не очень хорошее. Сейчас он очень хочет увидеть родных, потому что 5 лет он никого не видел. У него старшая дочь сейчас выпускница. Понятно, что ему бы очень хотелось ее увидеть. Они проживают в Станично-Луганском районе. Семья довольно бедная. Поэтому, как правило, даже нет возможности приехать. Мать - пожилой человек, ей тоже хотелось бы увидеть сына", - пояснил адвокат.

Напомним, Сергей Литвинов - гражданин Украины, который проживал в Луганской области в селе Камышное, это 5 километров от российской границы. Дело с его осуждением российским судом является одной из политически мотивированных. Сначала ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях, затем они были переквалифицированы на бандитизм, но так же в контексте вооруженного конфликта на территории Украины. Его обвинили в том, что он, будучи бойцом батальона "Днепр-1", которого там не было вообще, как будто совершал какие-то разбойничьи действия. В конце июня 2019 года появилась информация, что Сергей Литвинов находится в украинской колонии в Харьковской области.

Также читайте: Политзаключенный Балух объявил голодовку в российской колонии: требует встречи с украинским консулом, возвращения ему Псалтыря и теплого белья, - адвокат. ДОКУМЕНТ