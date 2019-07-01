Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.07.19 22:14

Следком РФ хочет заочно арестовать нардепа Лозового за участие в нападении на киевский офис "Россотрудничества" в 2018 году

Следственный комитет России 1 июля попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать народного депутата Верховной Рады Украины от Радикальной партии Андрея Лозового.

лозовой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Российские следователи обвиняют Лозового по статье "нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации ...". По ней Лозовому в России грозит от пяти до десяти лет.

Речь идет о событиях февраля 2018 года: тогда в Киеве члены организаций "С14", "Традиция и порядок" и "Правый сектор", среди которых был и Лозовой, ворвались в здание "Россотрудничества", сорвали флаг России и сожгли его.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Главу Россотрудничества в Украине Воробьева облили зеленкой и фекалиями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты назвали это "перформансом с целью привлечения внимания к функционированию в Украине откровенно пророссийской организации".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100