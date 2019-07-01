Энергосистема работает в штатном режиме, все сегменты нового рынка заработали, цена для населения не изменилась, - глава НКРЭКУ Кривенко о запуске нового рынка электроэнергии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, комментирую итоги первого дня функционирования новой модели рынка электрической энергии.

Она отметила: "О запуске новой модели рынка электроэнергии.

Впереди нас ожидает экзамен на соответствие действующего законодательства реалиям рынка и новым условиям работы, которые предусматривают значительное уменьшение прямого регуляторного влияния. Поэтому, комиссия призывает участников рынка к дальнейшему диалогу и продолжение работы по совершенствованию положений нормативно-правовых актов и принципов, которые регулируютх новый рынок электрической энергии.

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В завершение первого дня функционирования новой модели рынка электрической энергии, по оперативной информации, готовы сообщить следующее.

1. Энергосистема работает в штатном режиме. Перерывов поставки электроэнергии потребителям в связи с запуском новой модели рынка нет.

2. Все основные сегменты и функции нового рынка заработали.

3. Результаты первых торгов на рынке на сутки вперед сформировалась на уровне ниже, чем ценовые ограничения установлены НКРЕКУ.

4. Цена на электрическую энергию для населения не изменилась и остается самой низкой среди европейских стран.

5. Зафиксированные технические сбои в работе систем и платформ оперативно ликвидировались.

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цены

- для угольной генерации составила 159 коп / кВт × ч, или на 2% ниже средневзвешенного ограничения, установленного Регулятором.

- для государственной НАЭК "Энергоатом" выросла на 35%, с 57 коп / кВтч до 75 коп / кВт × ч.

- для государственной компании Укргидроэнерго выросла на 47% или с 75 коп / кВт × ч до 110 коп / кВт × ч.

Выражаю персональную благодарность каждому сотруднику НКРЕКП, ГП "Оператор рынка", ГП "Гарантированный покупатель", ГП "Энергорынок", ГП "НЭК" Укрэнерго "и проекта" Энергетическая безопасность "USAID за приложенные усилия для внедрении с 1 июля 2019 г. новой модели рынка электрической энергии.

Напомню, что НКРЕКУ с целью имплементации положений Закона Украины "О рынке электрической энергии Украины" было принято 48 нормативно-правовых актов.

Работа продолжается!