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01.07.19 22:42

В Киеве погиб 4-летний мальчик, выпав из окна квартиры на 9 этаже, - Нацполиция

В Киеве на улице Милютенко погиб ребенок, выпав из окна девятого этажа.

окно

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Предварительно полицейские выяснили, что мать оставила ребенка без присмотра и пошла заниматься домашними делами. Через некоторое время она услышала крик, и когда забежала в комнату, увидела открытый балкон и отсутствие ребенка. На месте происшествия медики констатировали смерть мальчика.

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Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - несчастный случай Уголовного кодекса Украины.

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