В Киеве погиб 4-летний мальчик, выпав из окна квартиры на 9 этаже, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Предварительно полицейские выяснили, что мать оставила ребенка без присмотра и пошла заниматься домашними делами. Через некоторое время она услышала крик, и когда забежала в комнату, увидела открытый балкон и отсутствие ребенка. На месте происшествия медики констатировали смерть мальчика.

Также читайте: В аквапарке Ужгорода погиб 6-летний мальчик

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - несчастный случай Уголовного кодекса Украины.