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01.07.19 23:03

Я отказался входить в список "Европейской солидарности" на парламентских выборах, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин, который с 3 июля намерен уйти в отпуск, заявляет, что он отказался от предложения бывшего Президента Петра Порошенко войти в список партии "Европейская солидарность" и не намерен также баллотироваться по одномандатному избирательному округу на внеочередных выборах Верховной Рады.

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Как передает Цензор.НЕТ, об  этом министр сказал в интервью Українським Новинам.

"Я никогда не собирался идти в список "Европейской солидарности", я никогда не был политической частью БПП... Бывший Президент предлагал мне к этому присоединиться, но это на самом деле никогда не было моим желанием", - подчеркнул он .

Климкин также отметил, что планировал баллотироваться в депутаты по мажоритарному округу на левобережной части Киева, где проживает.

По словам министра, прогнозы были "обнадеживаюшими", но в итоге он решил отказаться от идеи стать депутатом Рады.

Климкин отметил, что без команды единомышленников нет смысла становиться парламентарием.

По словам министра, он не исключает разные варианты продолжения политической карьеры, в том числе и на должности мэра Киева.

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