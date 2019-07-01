Я отказался входить в список "Европейской солидарности" на парламентских выборах, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр сказал в интервью Українським Новинам.

"Я никогда не собирался идти в список "Европейской солидарности", я никогда не был политической частью БПП... Бывший Президент предлагал мне к этому присоединиться, но это на самом деле никогда не было моим желанием", - подчеркнул он .

Климкин также отметил, что планировал баллотироваться в депутаты по мажоритарному округу на левобережной части Киева, где проживает.

По словам министра, прогнозы были "обнадеживаюшими", но в итоге он решил отказаться от идеи стать депутатом Рады.

Климкин отметил, что без команды единомышленников нет смысла становиться парламентарием.

По словам министра, он не исключает разные варианты продолжения политической карьеры, в том числе и на должности мэра Киева.

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