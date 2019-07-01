Конвертцентр с оборотом 90 млн грн ликвидирован налоговиками в Хмельницкой области. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.364, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

Для реализации преступных намерений фигурантами были созданы и организована работа подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, на счета которых компании - выгодоприобретатели (предприятия реального сектора экономики) перечисляли безналичные средства за услуги, якобы полученные по предварительно оформленным бестоварным операциям, формируя таким образом неправомерный налоговый кредит по НДС.

В течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 90 млн грн.

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По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по фактическим адресам компаний, причастных к указанной схеме, а также по месту жительства фигурантов, из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 686 тыс. грн, печати подконтрольных СХД, оригиналы их финансово-хозяйственных документов и черновые записи, банковские карты, мобильные телефоны и электронные носители информации.

Продолжается следствие.

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