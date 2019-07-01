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01.07.19 23:56

Сотрудники НАБУ, подозреваемые в связях с фигурантами оружейного скандала, получили выговоры и предупреждение, - "Бигус". ВИДЕО

Журналисты-расследователи продолжают публиковать сюжеты о коррупции в "Укроборонпроме" и о реакции на нее правоохранительных органов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Бигус".

25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Кроме того, в расследовании фигурировали отдельные сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

23 апреля НАБУ завершило внутреннее расследование в отношении своих сотрудников, которые фигурировали в переписке из расследования журналистов Bihus.info. Материалы внутреннего расследования передали Дисциплинарной комиссии.

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