Строительство общежитий для воинов идет по графику, - Полторак посетил объекты строительства военного жилья на Львовщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Полтрака.

В сообщнии отмечается: "Сегодня проверил ход строительства общежитий улучшенной планировки и объектов военной инфраструктуры для военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Мы работаем над усовершенствованием системы обеспечения жильем военнослужащих, так как существующая система, когда мы должны купить в год 1500 - 2000 квартир, а очередь на жилье 47 тыс - не позволяет работать наиболее результативно.

Для львовских десантников возводятся два общежития на сумму около 16 млн гривен каждое. Строительные работы продолжаются по графику. Сейчас готовность одного здания составляет 92%, второго - 75%. Ориентировочные сроки завершения их строительства - до 10 июля и середине июля текущего года соответственно.

Кроме того, в этом году в военной части начат капитальный ремонт столовой. Завершение капитального ремонта столовой запланировано на июль следующего года".

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