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02.07.19 00:36

Швеция присоединилась к демаршу Украины и еще 6 стран в ПАСЕ, - Арьев

Представители Швеции в Парламентской ассамблее Совета Европы присоединились к заявлению Украины, Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии, которые устроили демарш после возвращения российской делегации в ПАСЕ.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Новое время" заявил народный депутат, председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Это информация от наших балтийских коллег. К финальному заявлению, которое было от 7 стран по возвращению России, присоединились депутаты от Швеции", - сказал он.

Арьев также рассказал, что Польша поддержала инициативу подготовить новую резолюцию против возвращения России в ПАСЕ.

26 июня 2019 ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объеме. После этого украинская делегация покинула заседание.

Вместе с делегацией Украины представители Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии заявили, что едут домой за консультациями.

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