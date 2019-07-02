Апелляционный суд оставил под стражей двух полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.

"1 июля 2019 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 04 июня 2019 года, которым удовлетворено ходатайство следователя и применена в отношении подозреваемого Приходько И. О. мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, сроком до 30 июля 2019 включительно", - сказано в нем.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление об аресте оставлено без изменений.

Владимира Петровца, подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика, также оставили под арестом.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

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4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийствеполицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.