Климкин назвал конфликт с Зеленским "историей не столько содержательной, сколько эмоциональной"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Климкин заявил в интервью Українським Новинам

"Это история не столько содержательная, как эмоциональная. А почему так случилось, это вопрос не к нам", - сказал министр иностранных дел.

Министр уверяет, что не общался с Зеленским по поводу ноты МИДа российской стороне в деле об освобождении украинских моряков.

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"Он не пытался скоммуницировать со мной. Я готов с ним поговорить в любой момент..." - подчеркнул Климкин.

Он утверждает, что хотел ознакомить Президента с нотной перепиской МИДа.

"Мы хотели и ноту РФ, и ноту ответную потом отослать (Зеленскому). Мы работали с нашими юристами, но потом прозвучало это заявление. Я не знаю, кто его инициировал", - сказал министр.

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При этом он подчеркнул, что нотная дипломатическая переписка - это компетенция МИДа, и в ноте касательно моряков украинская сторона не сообщала новой информации, а только указывала свою неизменную позицию, ранее озвученную в международных судах.

"Не было ни одного нового слова в этой позиции", - сказал Климкин.

Он также отметил, что временный поверенный Украины в РФ после нотной переписки уже общался с российской властью относительно инструментов освобождения моряков.

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