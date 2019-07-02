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02.07.19 08:08

Обстрел санитарного автомобиля ВСУ под Водяным: опубликованы фото с места трагедии. ФОТОрепортаж

Опубликованы фото с места трагедии, где вчера утром террористы атаковали медицинский "Хамер" 36-й бригады ВСУ во время эвакуации раненого бойца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает источник InfoResist в зоне ООС.

Напомним, вчера утром террористы атаковали медицинский "Хамер" 36-й бригады ВСУ во время эвакуации раненого бойца. В результате выстрела из "ПТРК" (по предварительным данным) от автомобиля остался один каркас. Медики бригады выехали для эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер.

Обстрел санитарного автомобиля ВСУ под Водяным: опубликованы фото с места трагедии 01

За рулем автомобиля находился старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте.

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Обстрел санитарного автомобиля ВСУ под Водяным: опубликованы фото с места трагедии 02

Сержант Ирина Шевченко получила взрывную травму и ожоги. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики два часа боролись за ее жизнь, но она не выжила.

Обстрел санитарного автомобиля ВСУ под Водяным: опубликованы фото с места трагедии 03
Обстрел санитарного автомобиля ВСУ под Водяным: опубликованы фото с места трагедии 04
Обстрел санитарного автомобиля ВСУ под Водяным: опубликованы фото с места трагедии 05
Обстрел санитарного автомобиля ВСУ под Водяным: опубликованы фото с места трагедии 06
Фото: сайт InfoResist

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