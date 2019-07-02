"Медики и скорая помощь никогда не должны быть мишенями", - Волкер осудил обстрел санитарного автомобиля наемниками РФ на Донбассе

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.



"Печальная весть из Донбасса. Медики и скорая помощь никогда не должны быть мишенями", – заявил Волкер.

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Напомним, вчера утром террористы атаковали медицинский "Хамер" 36-й бригады ВСУ во время эвакуации раненого бойца. В результате выстрела из "ПТРК" (по предварительным данным) от автомобиля остался один каркас. Медики бригады выехали для эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер.

За рулем автомобиля находился старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте.

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Сержант Ирина Шевченко получила взрывную травму и ожоги. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики два часа боролись за ее жизнь, но она не выжила.