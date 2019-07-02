Сотрудничество с КГБ – не грех. В советское время без Комитета госбезопасности в церкви ничего не делалось, - Филарет

Об этом заявил почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в интервью журналистке Наталье Влащенко, опубликованном 1 июля на странице телеканала ZIK в Facebook, передает Цензор.НЕТ.



"В советское время без КГБ в церкви ничего не делалось, нельзя было ни высвятить священника, ни епископа, все надо было согласовывать с КГБ. Если не согласовано с КГБ, такой человек не может быть священником. Поэтому все епископы российской церкви в советские времена имели контакты в КГБ, не было других епископов и не могло быть", – заявил он.



Филарет добавил, что у всех епископов Православной церкви Украины есть контакты с СБУ, но "такой зависимости, которая была во времена СССР, нет".

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"Сейчас могут предложить. Епископ может послушать, а может и не послушать", – пояснил он.



Почетный патриарх уточнил, что спецслужбы собирают компромат на духовенство и могут влиять на него, угрожая опубликовать компрометирующие материалы.

Вместе с тем, по его мнению, священники могут сотрудничать со спецслужбами, но не должны предавать Бога.

"Сотрудничество с КГБ – не грех... Если Господь эту советскую безбожную власть допустил, то надо жить в условиях этой безбожной власти. Точно так же, как Господь допустил римскую языческую власть. Допустил? Которые не признавали истинного Бога и боролись с христианами и мучили их. А апостол Павел говорит: "Власть слушайте и выполняйте". Поэтому и мы, живя в условиях Советского Союза, выполняли законы советской власти. Но веру не продавали", – заявил он.

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Филарет уточнил, что за веру священники шли на расстрел и в ссылку.



"Когда меня в первый раз вызвали офицеры МГБ, тогда еще и требовали, чтобы я, как священник, открывал тайну исповеди. Я сказал, что я не имею права на это, потому что это тайна исповеди. Вытащил пистолет, положил на стол и сказал, что может меня расстрелять. А это было в сталинские времена. А я сказал, что можете расстрелять, для меня это не имеет значения... Много епископов и духовенства так поступали. То есть не отдавали кесарю божие. Поэтому власти надо подчиняться любой, если Господь ее попустил, но божие не отдавать и идти на смерть", – подытожил почетный патриарх.