В результате сильного ветра обесточен 601 населенный пункт в 5 областях Украины, на Ривненщине повреждены крыши школ и жилых домов, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В ночь с 1 на 2 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 601 населенный пункт в 5 областях, а именно: Черниговская - 291, Житомирская - 101, Киевская - 85, Сумская - 73 и Ровенская - 51", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Вместе с тем сообщается, что в Ривненской области 1 июля в 9 населенных пунктах Заричненского и Дубровицкого районов в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) частично повреждены крыши 5 школ и 24 жилых домов. Пострадавших в результате непогоды нет. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.