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02.07.19 10:09

"Это проблема коммуникации между двумя людьми", - Кулеба прокомментировал конфликт между ОП и МИД

Конфликт между Министерством иностранных дел и Офисом президента это проблема коммуникации между двумя людьми.

"Это проблема коммуникации между двумя людьми", - Кулеба прокомментировал конфликт между ОП и МИД

Об этом в интервью "УНН" рассказал Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

"Согласно Конституции Украины, МИД и Президент - как супруги. Мы не можем друг без друга. Мы счастливы и эффективны, только когда между нами царит полное взаимопонимание, любовь и единство. Но у нас также нет никаких шансов на развод. Поэтому гораздо лучше всячески избегать любых недоразумений и всегда искать взаимопонимание. Я думаю, что ситуация, свидетелями которой мы стали, - это проблема коммуникации между двумя людьми, и я надеюсь, что таких проблем больше не будет, потому что страна не может себе позволить подобных ситуаций", - отметил дипломат комментируя заявление Президента Украины о том, что МИД Украины, без его ведома, направило ноту РФ по решению Международного трибунала относительно наших моряков.

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