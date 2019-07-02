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02.07.19 11:39

Организаторы незаконного производства и сбыта фальсифицированного алкоголя на Волыни предстанут перед судом

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Волынской области направили в суд уголовное производство с обвинительным актом в отношении организаторов незаконного производства и сбыта фальсифицированного алкоголя.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, в рамках уголовного производства была установлена группа лиц, которые по предварительному сговору осуществляли незаконное изготовление, хранение, транспортировку с целью сбыта и сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков, а также хранение и приобретение с целью использования при продаже товаров поддельных марок акцизного налога Украины.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота были изъяты 2,5 тыс. литров незаконно изготовленной алкогольной продукции в стеклянной таре, таре "bag in box", которые были маркированы поддельными марками акцизного налога, а также 998 литров спирта, 1,6 тыс. поддельных марок акцизного налога и оборудование, которое обеспечивало массовое производство фальсифицированных алкогольных напитков, общей ориентировочной стоимостью более 1,2 млн грн..

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