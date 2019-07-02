МИД подготовил жесткий ответ "на "зраду", которую Европа осуществила в контексте ПАСЕ", - Климкин. ВИДЕО

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в блиц-интервью "Українським Новинам".

"Мы согласовали план действий, мы сейчас советуемся, как тактически его имплементировать... Например, делегация ПАСЕ не должна быть наблюдателем на этих выборах. Я считаю, что нам надо пересмотреть, каким образом мы далее будем принимать участие в разных палатах ПАСЕ, есть еще несколько идей, которые мы согласовали... Это достаточно комплексный план, который должен стать реакцией, причем жесткой и очень последовательной, на ту "зраду", которую Европа осуществила в контексте ПАСЕ", - заявил Климкин.

При этом он отрицает, что восстановление полномочий РФ в ПАСЕ было частью сделки по освобождению 24 украинских моряков.

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"Это не соразмерно. То есть, банально, идея одно на другое разменять - это не соответствует той логике, которой все придерживались (в ПАСЕ)", - подчеркнул министр.

При этом он признал, что в ПАСЕ обсуждались разные варианты освобождения моряков.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.