На прифронтовой шахте на Донбассе началась забастовка: шесть горняков отказываются выходить на поверхность

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

"В шахте на горизонте (глубине) 700 м находятся 6 горняков, люди отказываются выезжать на поверхность и таким образом выражают протест в связи с отключением шахты от электроэнергии, что повлечёт затопление горных выработок и насосных станций. Попытка отключения шахты от электроэнергии, была вчера 1.07.2019, после чего люди отказались выезжать на поверхность", - отметил Лисянский.

По его словам на шахте введен в действие план ликвидации аварии, также дежурит военизированный горноспасательный отряд, электроэнергия на данный момент есть.

Лисянский провел телефонные переговоры с протестующими, а также выяснял ситуацию с директором шахты. Состояние здоровья горняков удовлетворительное, с ними постоянно находится медсестра.

В телефонном разговоре профсоюзный лидер Виктор Видиш сообщил, что требование горняков - это предоставление гарантий неотключения электроэнергии на предприятии.

Обращение шахтеров зафиксировано и передано в центральный аппарат. Омбудсмен Украины лично держит ситуацию под контролем.

Угольное предприятие, где протестуют горняки, расположено всего в 10 километрах от линии фронта.

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