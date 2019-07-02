Экс-сотрудники телеканала ZIK обратились к Зеленскому, СБУ и Нацсовету ТРВ из-за "ползучей интервенции России в украинское медиапространство"

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление опубликовали на сайте "Детектор медиа".

"Телеканал, информационное агентство и сайт ZIK официально перешли в собственность Тараса Козака - близкого соратника и бизнес-партнера одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь", агента Кремля и кума российского президента Путина Виктора Медведчука. Это уже третий телеканал, приобретенный Тарасом Козаком в течение года: ранее он стал официальным владельцем "112 Украина" и NewsOne. Вместе с телеканалом "Интер", который контролируют другие основатели пророссийской ОПЗЖ, эти вещатели составляют мощный медиаресурс, а его владельцы уже говорят о возможности приобретения и других активов", - отмечают авторы.

Журналисты обращают внимание на то, что через приобретенные телеканалы распространяют месседжи российской пропаганды, оказывают давление на власть и формируют общественное мнение в выгодной для РФ канве.

"Уже в первые дни после смены собственника его влияние на ZIK стало очевидным. Из эфира канала исчез повтор авторской программы Татьяны Даниленко с критикой в адрес Виктора Медведчука, а ее запись была удалена с официального YouTube телеканала. Журналисты заявили о появлении на канале так называемых "стоп-листов" - списков запрещенных для приглашения в эфир публичных персон. Ключевыми комментаторами всех событий стали представители партии ОПЗЖ", - говорится в обращении.

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Авторы обращения требуют от Зеленского "определиться с позицией относительно информационной интервенции России в украинское медиапространство и введения цензуры на телеканалах, контролируемых пророссийскими политиками".

От СБУ требуют "дать ответ, использовались ли средства страны-агрессора для скупки украинских медиаактивов, что ведет к подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания просят следить за эфирами NewsOne, "112 Украина" и ZIK и проверять их на соответствие украинскому законодательству.

Публичных людей - политиков, общественных деятелей, экспертов, деятелей культуры, искусства, - просят избегать участия в эфирах телеканалов, контролируемых Виктором Медведчуком.

Украинских журналистов призывают "объединяться против превращения украинских медиа в информационно-пропагандистское представительство Кремля".

Заявление подписали более 60 экс-сотрудников телеканала ZIK, включая журналистов Вахтанга Кипиани и Татьяну Даниленко. С полным списком подписантов, а также тех, кто поддержал заявление можно ознакомиться здесь.

14 июня стало известно, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).

Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.

Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.

В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки Козаком.

Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.