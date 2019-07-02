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02.07.19 11:26

Два медика-волонтера получили пулевые ранения в результате обстрела террористов на Донбассе, - полиция

В Донецкой области в результате обстрела боевиков ранены двое волонтеров. По предварительным данным пострадавшие получили пулевые ранения, двигаясь на авто по дороге Марьинка-Красногоровка. Сейчас они находятся в военном госпитале г. Покровск.

прицел

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Донецкой области.

"В Марьинский отдел полиции поступило сообщение от работников Центральной городской больницы г. Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам, 42 и 32 лет.

По их словам, пулевые ранения они получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между г. Марьинка и г. Красногоровка", - сказано в сообщении.

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Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

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