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02.07.19 13:42

С начала суток враг осуществил 6 прицельных обстрелов по позициям ВСУ, один украинский воин получил боевую травму, - Минобороны

С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 6 прицельных обстрелов позиций украинских сил.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил  спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Оккупанты трижды из минометов 82-го калибра целились по нашим защитникам Новолуганского. Еще два вражеских минометных обстрела из этого же калибра были зафиксированы в районе Марьинки, где оккупанты кроме этого применяли АГС и крупнокалиберные пулеметы", - сообщил он.

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Также, как отметил Гуцуляк, огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел ночью вблизи Лебединского.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск один наш защитник получил боевую травму. Военнослужащий был доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

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