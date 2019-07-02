Комвзвода Нацгвардии арестован за избиение подчиненных на полигоне в Полтавской области

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бюро, в марте этого года командир взвода, будучи руководителем полевых занятий на военном полигоне, расположенном в Полтавском районе, из-за недовольства действиями своих подчиненных военнослужащих нанес по одному удару кулаком в область грудной клетки двум солдатам.

"Впоследствии, в этот же день, одному из ранее избитых солдат командир нанес удар в левую часть туловища уже ногой, чем нанес солдату телесные повреждения в виде травмы живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Травмированный орган пришлось удалять", - сообщили в ГБР.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, эти травмы квалифицируются как тяжкие телесные повреждения.

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По результатам предварительного расследования в суд направлено обвинительное заключение относительно командира взвода в применении неуставных средств воздействия в отношении подчиненного, если эти действия причинили существенный вред, а также применение насилия в отношении подчиненного, повлекшего тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч . 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины, командиру взвода грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.