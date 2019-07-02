ЦИК зарегистрировал пророссийского пропагандиста Шария кандидатом в депутаты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

ЦИК повторно рассмотрел документы Шария, включенного в избирательный список "Партии Шария" под номером один, которому ранее отказал в регистрации кандидатом в народные депутаты, и постановил зарегистрировать его кандидатом.

Также ЦИК во исполнение решения Верховного Суда зарегистрировал кандидатом в народные депутаты Евгения Евтухова, включенного в избирательный список "Партии Шария" под номером пять, которому было отказано в регистрации постановлением Центризбиркома от 24 июня.

Таким образом, сегодня комиссия постановила дополнить избирательный список "Партии Шария" данными о Шарие и Евтухове.

Напомним, что 24 июня ЦИК отказался регистрировать кандидатом в народные депутаты Анатолия Шария.

Причиной отказа в регистрации стало то, что Шарий в последние 5 лет не проживает в Украине.

Кроме того, в регистрации кандидатом в нардепы отказали номеру 5 в списке "Партии Анатолия Шария" - Евгению Евтухову. Он, согласно данным Госпогранслужбы, в течение последних 5 лет дважды выезжал из Украины на срок, превышающий 90 дней.

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