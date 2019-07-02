Наблюдатели ПАСЕ прилетели в Украину, - Арьев

Об этом в комментарии Укринформу сообщил председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Да, они уже прилетели. Ожидается, что сегодня Председатель Верховной Рады подпишет письмо об отзыве приглашения на досрочные парламентские выборы в Украине для делегации ПАСЕ. Пока же это приглашение в силе, и они прилетели, потому что только вчера было соответствующее решение Комитета по иностранным делам с соответствующей рекомендацией Председателю ВР. Но я думаю, что сегодня он это письмо подпишет", - отметил Арьев.

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По предварительной информации, делегация ПАСЕ должна провести ряд встреч, в частности с Президентом Украины, представителями Министерства иностранных дел, а также с председателем Центральной избирательной комиссии.

По словам Арьева, пока у наблюдателей Ассамблеи нет оснований отменять соответствующие встречи, поскольку пока не подписано письмо об отзыве приглашения для них Председателем Верховной Рады.

Вместе с тем, украинская делегация в ПАСЕ не будет встречаться с представителями Ассамблеи.

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"Я отменил эту встречу, поскольку не вижу в ней смысла после того, что произошло в ПАСЕ. Хотя там были и те, кто не голосовал за эти решения, но здесь уже вопрос не личного, а профессионального отношения", - уточнил Арьев.

Напомним, 1 июля комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту приостановить участие постоянной делегации Украины в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.