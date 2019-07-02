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02.07.19 14:49

Климкин о ноте РФ: "Мы четко написали, что готовы дальше разговаривать"

Глава МИД Павел Климкин заявляет, что ответ Министерства иностранных дел на ноту России не исключал переговоров об освобождении 24 украинских моряков по решению Международного трибунала по морскому праву.

Климкин о ноте РФ: "Мы четко написали, что готовы дальше разговаривать"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в блиц-интервью "Українським Новинам".

"Мы четко написали (в ответной ноте), что мы готовы дальше разговаривать (с Россией), и, собственно говоря, это уже сделал наш временный поверенный в РФ в тот же день касательно возможности использования тех документов, сторонами в которых являются Украина и Россия", - подчеркнул Климкин.

Он отметил, что МИДу было важно указать международно-правовую позицию в ноте РФ перед саммитом "Большой двадцатки" (G-20).

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД подготовил жесткий ответ "на "зраду", которую Европа осуществила в контексте ПАСЕ", - Климкин. ВИДЕО

Напомним, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил министра иностранных дел Павла Климкина в том, что тот не согласовал с ним ноту к Российской Федерации об украинских пленных моряках.

По мнению главы МИД Украины, Российская Федерация подготовила дипломатическую ловушку для Украины в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента Украины кто-то в нее попался.

Сегодня, 1 июля, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уходит в политический отпуск.

подготовил жесткий ответ "на "зраду", которую Европа осуществила в контексте ПАСЕ", - Климкин. ВИДЕО

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