Климкин о ноте РФ: "Мы четко написали, что готовы дальше разговаривать"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в блиц-интервью "Українським Новинам".

"Мы четко написали (в ответной ноте), что мы готовы дальше разговаривать (с Россией), и, собственно говоря, это уже сделал наш временный поверенный в РФ в тот же день касательно возможности использования тех документов, сторонами в которых являются Украина и Россия", - подчеркнул Климкин.

Он отметил, что МИДу было важно указать международно-правовую позицию в ноте РФ перед саммитом "Большой двадцатки" (G-20).

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД подготовил жесткий ответ "на "зраду", которую Европа осуществила в контексте ПАСЕ", - Климкин. ВИДЕО

Напомним, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил министра иностранных дел Павла Климкина в том, что тот не согласовал с ним ноту к Российской Федерации об украинских пленных моряках.

По мнению главы МИД Украины, Российская Федерация подготовила дипломатическую ловушку для Украины в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента Украины кто-то в нее попался.

Сегодня, 1 июля, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уходит в политический отпуск.

подготовил жесткий ответ "на "зраду", которую Европа осуществила в контексте ПАСЕ", - Климкин. ВИДЕО