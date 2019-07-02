Министр спорта Жданов выразил поддержку чемпионке Европейских игр Соловей, которой нахамил президент Федерации велосипедистов Башенко

Об этом Жданов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Только что звонил чемпионке Европейских игр-2019 по велоспорту Анне Соловей. Поздравил с победой и выразил ей лично свою полную поддержку. Считаю несправедливым, недопустимым и хамским тон общения главы профильной федерации с нашей спортсменкой", - сообщил министр спорта.
По его словам, Министерство на стороне велосипедистки и будет отстаивать права Соловей, как спортсменки и участницы сборной команды Украины.
Напомним, президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко грубо высказался в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей. Также он угрожал оштрафовать ее и исключить из состава сборной Украины.