Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии, - Офис президента

Президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Владимир Зеленский и Хрыстя Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.
Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто.
Кроме того, Владимир Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.