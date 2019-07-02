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02.07.19 15:44

Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии, - Офис президента

В рамках визита в Канаду Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля в Торонто встретился с Министром иностранных дел этой страны Фриланд.

Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии, - Офис президента

Президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Владимир Зеленский и Хрыстя Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

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Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто.

Кроме того, Владимир Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.

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