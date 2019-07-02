В оккупированном Крыму задержали крымского татарина из-за поста в соцсети

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщил общественный защитник Сейтосман Каралиев.

По его словам, Сейяра задержали сотрудники полиции 2 июля возле дома его родителей.

"К нему приходили еще вчера (1 июля. - Ред.), попросили проехать с ними, но он отказался, сославшись на то, что у сотрудников полиции не было постановления, сегодня его задержали возле дома родителей в Судаке", – сказал общественный защитник.

Каралиев добавил, что сейчас Сейяр Эмиров находится в отделении полиции, куда общественного защитника не допускают.

"Меня не пускают в отделение, я не могу ознакомиться с материалами делa. Но мне он сказал, что задержан за пост в социальной сети "ВКонтакте", датированный 2013 годом", – подчеркнул Каралиев.

Суд над Эмировым состоится 2 июля, в рамках административного правонарушения по статье 20.29 КоАП России – "производство и распространение экстремистских материалов".

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