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02.07.19 16:32

Савченко не явилась на заседание суда по избранию ей меры пресечения, заявив, что занята агитацией. Суд счел это уважительной причиной, - ГПУ

Суд не смог избрать меру пресечения народному депутату Надежде Савченко, обвиняемой в подготовке теракта, потому что она вместо судебного заседания поехала проводить предвыборную агитацию.

Савченко не явилась на заседание суда по избранию ей меры пресечения, заявив, что занята агитацией. Суд счел это уважительной причиной, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Генеральной прокуратуры.

"Во вторник, 2 июля 2019 г., коллегией судей в очередной раз отложено проведение подготовительного заседания, на этот раз в связи с отсутствием обвиняемого народного депутата Украины С., которая вместо обязательной явки в суд отправилась для проведения предвыборной агитации в Донецкую область" , - говорят в сообщении ГПУ.

При этом в ведомстве говорят, что суд "по непонятным мотивам" признал причину неявки Савченко уважительной.

Суд отказался рассматривать ходатайство о применении меры пресечения и назначил следующее судебное заседание на 27 августа 2019.

"Таким образом, ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, представленные стороной обвинения еще 07.05.2019, останутся безосновательно нерассмотренными судом уже более трех месяцев", - отметили в ГПУ.

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Напомним, 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

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22 марта Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена вследственный изолятор СБУ.

15 апреля 2019 года народного депутата Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области. Это стало возможным, поскольку в полночь с 15 на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен. По словам пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган, прокуроры были лишены возможности внести ходатайство о применении новой меры пресечения для подозреваемых в терроризме Надежды Савченко и Владимира Рубана.

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