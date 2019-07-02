В Минздраве сообщили о возможной утечке вопросов международного экзамена по основам медицины IFOM: "Если будут доказаны нарушения, сертификат о сдаче может быть аннулирован"

Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины опубликовала 1 июля в Facebook скриншоты, из которых следует, что могла произойти утечка вопросов к международному экзамену по основам медицины IFOM, передает Цензор.НЕТ.



На скриншотах видно, что человек, утверждающий об окончании Харьковского национального университета имени Каразина, предлагает в Telegram-чате для студентов-медиков опубликовать вопросы к экзамену.

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"Считаем заслуживающим внимания пример настоящего унижения достоинства будущих врачей. Лицо, которое, по его личному утверждению, сдало международный экзамен по основам медицины (IFOM) два года назад, решило сделать "услугу" студентам, которые будут сдавать IFOM завтра и послезавтра. Но подобная "помощь" навредит даже тем, кто сдавал экзамен сегодня. Ведь копирование любым способом и передача третьим лицам содержания экзаменационных вопросов является нарушением правил сдачи экзамена. Это не только международная практика, это вопрос этики и самоуважения студента", – сообщили в министерстве здравоохранения Украины.



В министерстве напомнили, что международный экзамен по основам медицины проводится по четко определенной процедуре.



"Любой из студентов, кто попытается вести фото- и видеокопирование экзаменационных документов, может быть лишен сертификата о сдаче экзамена. В случае, если будут доказаны нарушения студентом тех или иных правил сдачи экзамена и распространение информации о задачах или ответов, сертификат о сдаче экзамена может быть аннулирован даже после того, как студент его получил. Все факты нарушений фиксируются и тщательно расследуются. Справедливая оценка качества медицинского образования не может быть полем для компромисса. Она защищает все общество, каждого пациента от немотивированного и некомпетентного врача", – добавили в Минздраве Украины.





