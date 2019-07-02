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02.07.19 16:40

Заезд на пешеходный мост в Киеве: водителя Mercedes привлекли к административной ответственности по двум статьям

Сегодня патрульные привлекли к административной ответственности водителя Mercedes, который прокатился по пешеходному мосту и впоследствии дважды не явился в суд по данному нарушению.

мост,стеклянный

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Так, нарушитель не явился в суд в указанный в вызове срок, и патрульные направили ему еще одно письмо в котором отметили, что в случае его отсутствия дело будет рассмотрено без его участия. Но водитель так и не прибыл на рассмотрение, не сообщив о причинах своего отсутствия и не направив никаких заявлений и ходатайств.

В результате патрульные составили на нарушителя постановление за совершение им сразу двух правонарушений - управление транспортным средством будучи лишенным такого права судом (ч.4 ст.126 КоАП) и проезд по пешеходному мосту (ч.1 ст.122 КУоАП).

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Как сообщал Цензор.НЕТ, неизвестный водитель на "Мерседесе" выехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве.

Позже стеклянный пол нового пешеходного моста в Киеве решил проверить мотоциклист.

Заезд на пешеходный мост в Киеве: водителя Mercedes привлекли к административной ответственности по двум статьям 01

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