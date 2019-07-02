Зеленский взял под контроль расследование взрыва на детской площадке на Днепропетровщине, - в.о. главы Днепропетровской ОГА Батура

Об этом заявил в. и. о. главы Днепропетровской облгосадминистрации Дмитрий Батура, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"Президент знает о ситуации и взял под контроль расследование трагедии. Он считает недопустимым, когда на помойке дети находят снаряд и играют им на детской площадке. Глава государства подчеркнул, что должны быть выяснены все обстоятельства трагедии и привлечены к ответственности виновные лица", - подчеркнул врио главы Днепропетровской облгосадминистрации.

Он напомнил, что самому младшему из пострадавших детей - пять лет, самому старшему - 16.

"Двое ребят - в реанимации в тяжелом состоянии. У них - минно-взрывные травмы, проникающие ранения. Детей уже прооперировали, - сообщил в свою очередь и.о.директора Днепропетровской детской областной больницы Александр Хитрик.

Еще четверо детей, по словам медика, находятся в травматологии в состоянии различной тяжести (у них переломы и осколки). "Двое из них также прооперированы", - проинформировал Хитрик.

Напомним, 1 июля около 20:00 на детской площадке в с.Пашена Балка Днепровского района произошел взрыв неустановленного предмета, ранения получили 6 детей в возрасте от 4-х до 16 лет.

По предварительному заключению взрывотехников, которые проводили осмотр места происшествия, взорвалась граната для подствольного гранатомета ВОГ-25п. Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

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