Акция протеста против регистрации кандидатами в нардепы Клюева и Шария пройдет вечером 2 июля на Майдане

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Синицын отметил: "Российский пропагандист Шарий и шестерка Януковича Клюев зарегистрированы кандидатами в депутаты.

Зарегистрированы, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными.

А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной сотни.

Я этого терпеть не собираюсь. В 20:00 те, кому не по#уй, выходят на Майдан.

Если вы с нами - делайте репост и приходите. Неважно за кого вы, за Порошенко, по Вакарчука, за Тимошенко, за Ляшко или Зеленского.

Главное, чтобы вы были за Украину. Терпеть больше нельзя. 20:00, Киев, Майдан Незалежности".

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В свою очередь нардеп Мустафа Найем отметил в Фейсбуке: "Верховный суд обязал Центризбирком зарегистрировать Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты. Оказывается, мы идиоты и все эти годы "регионал" жил, трудился и страдал на территории Украины, в г. Донецке.

Это еще одна гиря на чашу радикальных протестов.

Потому что людям все равно, кто это сделал, чьи это судьи и почему они такие пустоголовые. Люди будут во всем винить власть. Так было при Януковиче. Так было при Порошенко. И ничего Не мешает им так думать при Владимире Зеленском.

Если в офисе президента тоже не считают это нормальным, я бы им посоветовал:

Во-первых, дать жесткую и однозначную полтиическую оценку этого решения и объяснит, что если человек находился в розыске, и его пять лет не могли найти, то идет он в лес, а не на выборы.

Во-вторых, "Слуги народа" привел все партии и самовыдвиженцев на округе снять свои кандидатуры в пользу самого рейтингвого кандидата и совместно сделать все Возможное в рамках закона, чтоб Андрей Клюев не избрался в парламент. Кстати говоря, то же самое ничего не мешает сделать и партии "Голос".

Молчание власти в ответ на несправделивость расценивается как поддержка несправделивосты. Так было и так будет, независимо от того, кто, как и с каким процентом был избран.

И да, я приду сегодня на 20:00 на предупредительную акцию на Майдане Независимости. Просто напомнить, что мы есть и нам не все равно".