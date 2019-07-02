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02.07.19 17:25

Страшная катастрофа на российском флоте: 14 трупов после пожара на суперсекретной подлодке

При пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников ВМФ РФ.

Страшная катастрофа на российском флоте: 14 трупов после пожара на суперсекретной подлодке

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения батиметрических измерений (оценка глубин водных объектов с помощью специального оборудования - Ред.) возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

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На данный момент очаг возгорания ликвидирован, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.

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