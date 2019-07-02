Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за парламентскими выборами в Украине, - Арьев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

"Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине", - написал нардеп.

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Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.