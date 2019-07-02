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02.07.19 17:56

МИД Грузии объяснил причину отзыва посла Думбадзе из Киева его назначением на новую должность

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе отозвали с целью назначения на другую должность.

МИД Грузии объяснил причину отзыва посла Думбадзе из Киева его назначением на новую должность

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online".

"Как известно, назначение и освобождение послов происходит по принципу ротации. Так произошло и в случае с Гелой Думбадзе. Министерство посчитало нужным использовать его ресурс в центральном аппарате - на позиции посла по особым поручениям, и ему будет вверена сфера, в которой они имеет большой опыт деятельности", - заявили в министерстве.

Также в ведомстве сообщают, что решение принималось в результате консультаций с Думбадзе и с его согласия.

Напомним, что МИД Грузии, по распоряжению президента, отозвал Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе 1 июля. Гела Думбадзе был Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.

На место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры - бывший посол Грузии Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, ранее занимавший должность посла Грузии в Азербайджане.

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