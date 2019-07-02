Зеленский и Линкявичюс договорились о проведении в Литве следующей международной конференции по вопросам реформ в Украине. ФОТО

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Торонто (Канада), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Встретился с президентом Зеленским перед конференцией по поддержке реформ в Украине, чтобы заверить в активной помощи Литвы, ускоряющей структурные реформы в Украине. Крайне важно сделать реформы необратимыми, приносящими пользу всем украинцам. Договорились, что следующую конференцию будет принимать Литва", - написал Линкявичюс в своем аккаунте в Твиттер.

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Напоминаем, с 1 по 3 июля президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Согласно программе визита, он примет участие в работе международной конференции по поддержке реформ в Украине.